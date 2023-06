Fra Panarea e Stromboli il mega-yacht Elysian, grande festa sul Marala dei reali d'Olanda

Alle Eolie passano ogni giorno gli yacht più belli, ma fra le «sette sorelle» dell'arcipelago si vedono anche navi da crociera. Una di queste ha a bordo 600 turisti.

I mega-yacht sono i più ammirati. Fra Panarea e Stromboli naviga Elysian, di 66 metri, costruito da Lurssen in Germania nel cantiere navale di Rendsburg. I suoi interni sono stati progettati dalla casa di design britannica Reymond Langton. L’esterno è opera di Espen Oeino. Ospita 12 passeggeri con 17 persone d’equipaggio. Costruito con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak. Alimentato da due motori diesel Mtu da 2.011 cv, naviga a 15 nodi con un'autonomia fino a 4.000 miglia nautiche. È dotato di stabilizzatori all'ancora per garantire il comfort degli ospiti. I suoi serbatoi d'acqua immagazzinano circa 18.600 litri di acqua dolce. Presenta linee forti e uno straordinario layout di coperta e prua quasi verticale. Il suo profilo esterno è unico, distinto con una grande piscina a poppa, una pista di atterraggio per elicotteri posizionata sopra la timoneria e due punti ristoro esterni separati all'aperto. Gli interni presentano anche uno straordinario pezzo di opere d'arte in pelle intagliata a mano che corre lungo la tromba delle scale principale e un ascensore di vetro che garantisce l'accesso a tutti i livelli.

Sempre tra le due isole delle Eolie sfreccia Falco Moscata, di 50 metri, costruito da Picchiotti. L'esterno è stato disegnato da Vitruviu. Scafo in alluminio, è alimentato da 2 motori Caterpillar con una velocità di 17 nodi. Ospita 9 turisti in 4 suite con 8 d’equipaggio, incluso il capitano. I servizi a bordo per gli ospiti charter includono biciclette multiple, attrezzature per esercizi, palestra, vasca idromassaggio sul ponte, cuscini prendisole, lettini e piattaforma di nuoto. Per noleggiarlo a settimana il costo parte da 200.000 euro e il prezzo giornaliero è di 33.300 euro.

A Panarea ieri serata di gran galà a bordo del mega-yacht Marala dei reali d’Olanda. Il re Willem Alexander e la moglie, la regina Máxim, hanno organizzato una festa a bordo della nave super illuminata.

A Lipari invece c’è la nave da crociera Seabourn Encore con 600 turisti. Bandiera delle Bahamas, lunghezza di 210 metri, stazza di 41 mila 885 tonnellate. È giunta da Siracusa ed alle 17 proseguirà per Valletta.

La nave da crociera Seabourn Encore nel video fornito da Notiziarioeolie.it