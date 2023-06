Da Seven a Ilona i velieri dei Vip navigano nel mare delle Eolie

Alle isole Eolie naviga anche "Seven" il veliero di 60 metri. Avvistato alle cave di pomice di Lipari e poi a Pollara (Salina) nella baia tanto cara a Massimo Troisi. Voluto dal banchiere Ennio Doris fondatore del gruppo Mediolanum, morto il 24 novembre 2021 a 81 anni, affezionato cliente del cantiere (in precedenza aveva avuto un Perini di 42 metri battezzato "Principessa VaiVia" e poi ceduto a Silvio Berlusconi).

Lo aveva chiamato "Seven" perchè sette sono i suoi nipoti "con i quali - aveva dichiarato - condivido il piacere di navigare insieme, essendo tutti uniti dalla passione per il mare. Era solito frequentatore delle Eolie. Si ormeggiava nel pontile di Marina Lunga. Molto legato con Don Gaetano Sardella a cui aveva anche donato le campane per la Chiesa di San Pietro. "Seven" di Perini Navi, è stato progettato per le linee d’acqua dal neozelandese Ron Holland e, per gli interni, dal milanese Dante Benini.

Nella rada di Marina Corta a Lipari si è ormeggiato "Ilona" di 82 metri del "patron" Frank Lowy, il quarto uomo piu' ricco d'Australia. Di quasi due tonnellate per un valore complessivo di ben 100 milioni di dollari.

Costruito da Amels è stato progettato da Redman Whiteley Dixon, anche responsabile dei suoi interni. Ilona può ospitare 16 ospiti e un equipaggio di 28. È alimentato da due motori Caterpillar con una velocità di 19 nodi. L’hangar per elicotteri (chiuso) è stato trasformato in una piscina ed è stato aggiunto un eliporto. Nel 2018 ha avuto un refit, questa volta da Abeking & Rasmussen. È stato aggiunto un nuovo ponte di atterraggio per elicotteri a prua e la sua poppa è stata trasformata in una piattaforma di nuoto aperta. Frank Lowy ha dato il nome di sua madre Ilona Lowy.

Frank Lowy è il fondatore della Westfield Corporation, attiva come sviluppatore di centri commerciali. Westfield Group era una società australiana di centri commerciali che è esistita dal 1960 al 2014. Quando si è diviso in due società indipendenti. Nel 2018 i beni di Westfield Corporation sono stati venduti a Unibail Rodamco per US$ 33 miliardi. Lowy si è ritirato come presidente non esecutivo. Il suo valore netto è stimato in 5 miliardi di dollari. È al quarto posto nella lista dei ricchi dell’Australia.

Alle Eolie naviga tra Pollara-Salina e Lipari "New Secret", di 74 metri, di un magnate Russo. Scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio con ponti posati in teak. Varato in un cantiere di Vlissingen (Olanda), Uno dei suoi punti di forza è l’eliporto con elicottero a bordo.

Foto Notiziarioeolie.it