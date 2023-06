I reali del Liechtenstein in vacanza a Panarea

I reali del Liechtenstein, il principe Rudolf e la regina Tilsin, hanno scelto Panarea. Niente yacht, ma l’hotel «La Piazza» di Lidia Cincotta (nella foto con i reali) e Achille Omero e dell'erede Edoardo già all'opera in questa calda estate. Con loro al seguito la mamma del principe Rudolf e i due bimbi. I titolari hanno messo a disposizione la suite più bella, con terrazza che guarda gli isolotti e lo Stromboli sempre fumante. Almeno una settimana di vacanza tra cene a lume di candela, bagni agli Zimmari, l'unica spiaggetta dell'isola ed a Calajunco, escursioni in barca agli isolotti Basiluzzo e Dattilo e anche una gita notturna a Stromboli.

La dinastia Liechtenstein, da cui il principato prende il nome, è la famiglia che regna costituzionalmente per diritto ereditario sul Principato. Solo i membri dinastici del Casato di Liechtenstein sono idonei a ereditare il trono e la qualifica di membro della dinastia. Diritti e responsabilità sono definiti da una legge di famiglia, che è imposta dal Principe regnante e può essere modificata con voto tra i dinasti della famiglia, ma che non può essere modificata dal Governo e dal Parlamento del Liechtenstein anche perché comprende diritti, titoli (come quelli boemi-moravi) e proprietà che non riguardano il Principato. La famiglia proviene dal Castello di Liechtenstein in Bassa Austria, che possedette almeno dal 1140 al XIII secolo e dal 1807 in poi.

In questa calda estate sono già i terzi reali approdati nell’Arcipelago del sole e del mare. Agli inizi di giugno a Lipari è tornato lo yacht Serenity Sf40, di 42 metri che appartiene alla famiglia reale del Bahrein. Si è ancorato davanti la piazza della movida di Marina Corta. A bordo anche la principessa Dana Al Khalifa. E come lo scorso 5 settembre ad accompagnare la principessa ci sono anche alcuni membri della famiglia reale. A metà mese al largo di Panarea ha gettato le ancore Marala tra i mega yacht più antichi al mondo con i Reali d'Olanda. Ospitò anche Sinatra e Salvador Dalì. Willem Alexander d'Olanda è sbarcato a Panarea con la moglie Máxima e le tre figlie. Si è ormeggiato al largo di Drautto. I Reali d’Olanda sono stati scortati dalla motovedetta dei carabinieri che ha attraccato al porto di San Pietro e con un taxi elettrico hanno poi raggiunto a Drautto la villa di amici.

foto notiziarioeolie.it