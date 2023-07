Vulcano, dopo il presidente del City sbarca l'ex pilota Jean Alesi con un bolide a 40 nodi

Dopo il presidente del Manchester City, Khaldun al-Mubarak, a Vulcano è sbarcato un altro personaggio del mondo dello sport, l'ex pilota automobilistico Jean Alesi. Nell'isola delle Eolie è giunto con Wally Tender 27, realizzato in carbonio e capace di raggiungere anche i 40 nodi. Alesi adesso è un opinionista. Anche lui si è fermato al ristorante dei vip, The King of Fish-pescheria, di Gianluca Fusco. Alesi è di origine italiana, figlio di siciliani immigrati in Francia: il padre Franco Alesi era un carrozziere di Alcamo, mentre la mamma Francesca era di Riesi.

Alle Eolie continua l’invasione di velieri tra i più grandi al mondo e di megayacht. A Panarea, vicino a Basiluzzo, si è ormeggiato Drumbeat, di 53 metri, spettacolare veliero progettato da Dubois Naval Architects. Ha abilità a lungo raggio a vela o a motore. Fornisce una navigazione fino a 23 nodi e regolarmente a 16/17 nodi. Può ospitare 12 turisti con 9 membri d’equipaggio. C’è anche Deep Blue, di 55 metri. Il costruttore Amels, dai Paesi Bassi. Design esterno di Tim Heywood Design Ltd e gli interni dello Studio Laura Sessa. Possono essere ospitati 12 turisti con 13 membri d'equipaggio. Ha uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio. Sempre a Panarea ha ancorato Victoria del Mar di 50 metri. Ha una velocità di 17 nodi, trasporta 14 turisti con 10 membri d’equipaggio.

A Lipari, alle pomici, ha gettato le ancore lo yacht Zenobia di 58 metri, con una velocità di 16 nodi, può trasportare 12 turisti con 15 membri d’equipaggio.