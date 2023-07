A Lipari sbarca Michael Jordan, fan in delirio

Alle Eolie è tempo di campioni dello sport. E non poteva mancare Michael Jordan. Già habituè delle isole dove ha già fatto visita.

Arrivato a Marina Corta con un tender insieme alla famiglia e alle guardie del corpo e dopo uno squisito pranzo a base di pesce nel panoramico in un ristorante situato sulla scogliera che guarda il mare, la Chiesetta del Purgatorio oltre che la piazza e il Castello, subito dopo l'uscita è stato accolto da numerosi fan.

E' transitato in mezzo come una star ed a tutti a dato il cinque: a grandi e piccini... E tutti felici e contenti. Si è incamminato per la piazza e ha raggiunto il porticciolo sempre al seguito il pellegrinaggio di simpatizzanti tra isolani e vacanzieri e si è imbarcato sul tender per raggiungere lo yacht al largo della piazzetta della movida eoliana.

In mattinata Michael Jordan ha anche fatto tappa al Monte e le figlie dopo un tour con l'asinello hanno fatto merenda con gli stessi asini "Al numero zero", di Luis Mazza.

ll campione di basket è sbarcato da qualche giorno in Sicilia. All'aeroporto di Catania è arrivato con un jet privato proveniente da Parigi, l'ex cestista americano si è poi diretto insieme al suo staff al Verdura Resort di Sciacca (Agrigento) in visita privata. Appena sceso dall'aereo, l'ex stella Nba non si è sottratta ai selfie con i fan.

Sui social sono state pubblicate alcune foto dell'arrivo di Jordan. Ad attirare l'attenzione dei fan dell'ex cestista sono state le scritte sul suo aereo privato. Ci sono una N, che indica la registrazione negli Usa, e il numero 23, quello che Jordan indossava quando giocava con i Chicago Bulls. Infine c'è il numero 6, quanti sono i titoli vinti in Nba, e le lettere MJ, cioè le sue iniziali.

Foto e video da Notiziarioeolie.it