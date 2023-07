Bezos, Ultimo e Cracco: le Eolie si popolano di vip e lussuosissimi yacht

Alle Eolie, lui, non poteva mancare. E ha scelto Alicudi, l’isola più incontaminata delle Eolie con un centinaio di isolani e circa mille capre sparse nella montagna. È arrivato il nuovo mega yacht a vela di Jeff Bezos, patron di Amazon. «Koru», questo il nome in lingua Maori che significa «nuovi inizi», è lungo 127 metri, largo 16 e ha tre alberi. Si tratta del secondo yacht più grande al mondo. Ha un valore di 500 milioni di dollari. Un gioiellino con a bordo 40 marinai e un costo annuo operativo di 15 milioni di dollari.

Ma non è finita: ad Alicudi c'è anche «Abeona» di 76 metri sempre del patron di Amazon. È di supporto al suo mega yacht a vela. Lo utilizza per trasportare moto d’acqua, barche più piccole, auto di lusso e l’elicottero della fidanzata, Lauren Sanchez. Un vero e proprio garage galleggiante da 100 milioni di dollari. Uno dei motivi principali per cui il terzo uomo più ricco al mondo – secondo la rivista Forbes – ha acquistato lo yacht ombra, è che la sua fidanzata e futura moglie, pilota di elicotteri addestrato, potesse far atterrare il suo Airbus ACH-135 quando si trova in mare poiché «Koru», pur essendo più grande, non ha una propria piattaforma di atterraggio. «Abeona», è stata costruita in un cantiere navale a Vlissingen, nei Paesi Bassi.

Ma la festa è anche a Panarea. Soprattutto al ristorante «Da Pina» di Giovanna e Antonio Mandarano. Robert De Niro si è presentato senza moglie e con alcuni amici: tra i piatti preferiti gnocchi, melanzane e tartar di verdure crude.Chiara Ferragni che continua a girare l’Arcipelago senza Fedez e figli, ma solo con amiche, ha prenotato un tavolo da 15, così come Carlo Cracco, ricercato cuoco, personaggio televisivo e gastronomo. Nella perla delle Eolie c'è anche il cantautore Ultimo sempre pià legato alle isole. Come non ricordare la sua «Alba» dedicata e registrata nell'Arcipelago. In mezzo al mare, in barca, con tanto di chitarra, con una serie di pezzi, ha anche mandato in visibilio i fans. E tutti felici e contenti in questa caldissima estate non solo a livello meteorologico…

foto notiziarioeolie.it