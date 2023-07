«Pronto? Sono Jeff Bezos», il patron di Amazon prenota la cena a Panarea

A Panarea ha prenotato come un cliente qualsiasi e in perfetto orario si è presentato con moglie e una schiera di amici. Jeff Bezos, patron di Amazon, da Alicudi si è spostato a Panarea e nel ristorante Da Pina, divenuto sempre più il ritrovo anche del mondo vippaiolo, tutte le attenzioni sono state per lui, per il terzo uomo più ricco del mondo, secondo la rivista Forbes. «Grande personaggio», si è lasciata andare la "patron" Giovanna Mandarano che insieme al fratello Antonio ha ereditato il locale dalla mamma Pina Cincotta Mandarano, una delle più famose cuoche, tanto da fare la storia della ristorazione nell'Arcipelago.

Jeff Bezos che ha trascorso una splendida serata anche per aver gustato delle ottime pietanze ed è confermato dal sorriso durante il set fotografico, ha ringraziato a lungo i padroni di casa Giovanna e Antonio, sempre più eredi di Pina, e hanno ricambiato con il libro delle ricette della loro mamma. Il papà di Amazon ha raggiunto le Eolie a bordo del veliero Koru, lungo 127 metri, con tre alberi che è il secondo più grande al mondo. Il valore è di 500 milioni di dollari. Un gioiellino con con 22 ospiti e con 40 marinai e un costo annuo di 15 milioni di dollari. Al seguito c'è anche Abeona di 76 metri. È di supporto al mega yacht a vela. Lo utilizza per trasportare moto d’acqua, barche più piccole, auto di lusso e l’elicottero della fidanzata, Lauren Sanchez. Un vero e proprio garage galleggiante da 100 milioni di dollari.Lo yacht è soprattutto utilizzato dalla sua fidanzata e futura moglie, pilota di elicotteri addestrato, per far atterrare il suo Airbus ACH-135 quando si trova in mare poiché Koru, pur essendo più grande, non ha una propria piattaforma di atterraggio. E così la promessa sposa in questi caldissimi giorni si è divertita a "volare" tra un'isola e l'altra delle Eolie e tra faraglioni e crateri...

Foto notiziarioeolie.it