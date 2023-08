Quei manifesti sottosopra per lo show di Angelo Duro stasera a Taormina

Angelo Duro sarà al Teatro Antico di Taormina stasera 7 agosto alle 21.30 con il suo spettacolo «Sono cambiato» che ha già fatto il tutto esaurito in teatri di primo piano come il Brancaccio di Roma o l’Arcimboldi di Milano.

E per l’occasione Duro non smentisce la sua vena dissacrante. I manifesti dello spettacolo sono stati affissi sottosopra per scelta del comico palermitano, alla ribalta in questi giorni per avere imbrattato i suoi stessi manifesti, scatenando l’ira del sindaco di Taormina Cateno De Luca, e per avere poi rimediato tre verbali dei vigili urbani per il suo gesto.

Intanto questi manifesti a testa in giù suscitano tanta curiosità e i turisti a spasso per Taormina si fanno immortalare davanti alle bizzarre locandine.