Lipari, arriva il grande pubblico per visitare il presepe vivente dei Cantori Popolari delle Eolie

A Lipari anche quest’anno la rappresentazione del Presepe Vivente organizzato dal Cantori Popolari delle Eolie guidati dal presidente Joe Bianchi ha suscitato emozioni e richiamato il pubblico delle grandi occasioni.

Ideato in uno scenario particolare: all'interno del parco archeologico di Diana, ha coinvolto oltre 100 i figuranti per un lavoro che si è protratto per alcune settimane, curato nei minimi particolari, in una zona diventata per l’occasione un vero e proprio villaggio, senza tralasciare nulla al caso.

Nel circuito ideato si passa dalla bancarella del rame a quella del ciabattino, attraversando l’osteria, la macelleria, il falegname, la pescheria, i venditori di noci, castagne, dolci, il panettiere, il pizzaiolo e tanto, tanto altro, sino a giungere alla capanna della Natività. Un percorso toccante, emozionante, in un’atmosfera creata per l’occasione ed arricchita da luci, suoni, canti e nenie natalizie. Un presepe da vivere, ed è proprio per questo che l'appello degli organizzatori è stato raccolto e si è registrata una massiccia partecipazione di isolani che hanno condiviso l'iniziativa facendola propria e ponendola all’attenzione dei figli.

«Perché una comunità unita e partecipe, è il regalo più prezioso che un’isola possa desiderare», ha commentato il presidente Bianchi. A Pianoconte invece il presepe vivente è stato rinviato al 2 di gennaio, mentre a Vulcano i componenti sono stati colpiti da virus ed è stato rinviato a data da destinarsi.

Foto e video notiziarioeolie.it