Vulcano, Diletta Leotta e il portiere Loris Karius a giugno sposi

A Vulcano a metà ottobre la visita alle Eolie e dopo le indiscrezioni di quel periodo, ora ci sono nuovi indizi sulla scelta delle Eolie per il gran giorno.

A giugno Diletta Leotta sposerà il suo portiere tedesco Loris Karius, numero 1 del Newcastle. L’annuncio la giornalista più famosa d’Italia lo fece qualche mese dopo la vacanza alle Eolie, ovviamente non specificando il luogo.

A Vulcano sbarcò per qualche giorno di relax con il futuro marito. Con la coppia arrivarono anche la piccola Aria e mamma Ofelia Castorina.

La presenza della mamma fece subito pensare che oltre alla vacanza si programmava già al futuro progetto del «matrimonio dell’anno». La location dovrebbe essere quella del «Therasia Resort», un 5 stelle, dove si rilassarono per qualche giorno lontano dalle telecamere e dai campi di calcio.S

ituato nel promontorio di Vulcanello, s'affaccia sui faraglioni e con un tramonto e un'alba mozzafiato anche sulle isolette di Filicudi e Alicudi. Il «Therasia» vanta al suo interno due ristoranti gourmet entrambi con 1 stella Michelin.

In occasione della sua visita con un off shore la coppia visitò anche le spiagge più belle delle Eolie. E non è da escludere che la festa dell'anno potrebbe anche continuare nella spiaggia dell'Asino di Gelso, tutta di soffice sabbia nera.

La macchina dell'organizzazione è già partita. Anche se dalla vulcanica isola eoliana c'è il massimo top secret. Sia della struttura turistico alberghiera, sia dai gestori della spiaggia nera che del parroco Lio Raffaele.

La giornalista di «Dazn» dunque è destinata a diventare la nuova «sponsor» delle isole Eolie...

La coppia a metà ottobre approfittando delle giornate di sole e di mare (con 30 gradi), si tuffò nelle acque di Gelso, di ponente e anche in quelle calde e terapeutiche di Levante, e poi giri dell’isola in barca con il rammarico del laghetto termale ancora sequestrato, nonostante sia molto salutare.

Diletta, catanese doc, da buona siciliana al «suo Karius» ha fatto apprezzare i luoghi più belli: da Capo Grillo a Lentia a Vulcanello, dove c’è anche la Valle dei Mostri.

Le Eolie hanno sempre avuto un ruolo di primo piano. C’era già stata più volte. Nell’album personale della giornalista c’è una vera e propria «gallery fotografica« dei posti incantevoli delle sette isole. E ora il suo amore anche per le isolette sperdute nel tirreno, lo confermerà con il «fatidico sì»…