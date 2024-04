Diletta Leotta e Karius fissano la data delle nozze: il 22 giugno a Vulcano

Dopo tanta attesa arriva la conferma. La giornalista catanese Diletta Leotta sposerà il portiere tedesco Loris Karius sabato 22 giugno a Vulcano. Protagonista a bordo campo sabato per la partita del ponte Pasquale tra Lazio e Juventus, poi tappa alle Eolie per iniziare a curare i dettagli di quello che già nell’Arcipelago viene considerato il matrimonio dell’anno.

La location dell’Hotel a 5 stelle del Therasia con panorama e tramonto magico sui faraglioni dove si prevede che gli sposi atterreranno in elicottero nella pista, e poi tour nei punti più panoramici per il set fotografico e con video tra Capo Grillo, Vulcanello, Lentia e naturalmente la terrazza mozzafiato della struttura alberghiera situata nel promontorio che guarda anche Lipari. Magari anche un blitz sulla cima del cratere a quota 400 metri d’altezza che rimarrà un ricordo in delebile. Non è trapelato se il matrimonio sarà in chiesa o civile. Il parroco Lio Raffaele e il delegato municipale Gilberto Iacono al momento non si pronunciano.