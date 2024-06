Greenpeace: il vermocane diffuso per la crisi climatica

La notizia del moltiplicarsi di esemplari di vermocane nei mari del sud Italia sta suscitando preoccupazione per i potenziali danni che la specie può arrecare alle persone e alla fauna marina. Gli impatti della crisi climatica sul Mediterraneo, del resto, sono molteplici e l’espansione di specie termofile come il vermocane ne è un indicatore chiaro. Per prevenire i danni servono più aree marine protette. Lo afferma Greenpeace.

Leggi anche Il caldo ha scatenato i vermocane nei mari di Sicilia: sono voracissimi e senza nemici

«Il Mediterraneo sta pagando un prezzo elevato per l’effetto dei cambiamenti climatici: diventa sempre più povero con grandi stravolgimenti della sua biodiversità - dichiara Valentina di Miccoli, campagna Mare di Greenpeace Italia -. Come dimostra il nostro progetto Mare Caldo, laddove esistono misure efficaci di tutela delle nostre acque queste resistono meglio agli impatti della crisi climatica, di cui la diffusione di specie come il vermocane è una delle prove più evidenti. Per questo abbiamo bisogno di aumentare la rete di aree marine protette in Italia.