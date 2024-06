Il vermocane nel mare siciliano, per l'Istituto di Oceanografia «nessun allarme per i bagnanti, ma attenti a non toccarlo»

«Attualmente non c'è un allarme né per la balneazione né per quello che riguarda le attività subacquee e turistiche». Lo afferma Michela D’Alessandro, ricercatrice dell’Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - Ogs, la quale ha commentato la situazione del vermocane, che ha destato tanta attenzione sui media. L'Hermodice carunculata - spiega -, nome scientifico per il vermocane, anche detto verme di fuoco, è un verme marino carnivoro principalmente presente sui fondali rocciosi ma che si può trovare anche su sabbia e nelle praterie di Posidonia oceanica. Gli esemplari hanno una colorazione molto sgargiante e in media sono lunghi tra i 20 e 30 centimetri. Il vermocane si trova nel Mediterraneo da moltissimi anni, ma attualmente, probabilmente a causa del riscaldamento delle acque, la loro presenza è aumentata notevolmente, tanto da diventare un problema soprattutto per il comparto pesca: i pescatori infatti li trovano sempre più spesso incagliati nelle loro reti».

In caso di avvistamento, continua la ricercatrice, «nonostante i colori possano attirare l’attenzione, non vanno toccati, perché il loro corpo è ricoperto di setole che contengono tossine urticanti che possono generare dolori, bruciori, edemi, pruriti e intorpidimento». A fronte della necessaria prudenza nella valutazione della situazione è però vero, come dichiara la ricercatrice, che «la specie ha assunto un comportamento invasivo specialmente nelle acque del sud Italia, in particolare Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Al momento è importante valutare l’estensione di questo organismo, per questo l’Ogs e altri enti hanno avviato diverse campagne per le segnalazioni. Tra gli strumenti a disposizione - continua la scienziata - c'è la app di Citizen Science, AvvistApp, sviluppata dall’Ogs e scaricabile gratuitamente dai diversi store online. L’Università di Modena e Reggio Emilia porta avanti il progetto Monitoraggio Vermocane, giunto alla sua quarta edizione, per tracciare la presenza del vermocane nel mare italiano e pubblicare aggiornamenti sulla relativa pagina Facebook. Inoltre, assieme agli altri partner del progetto Worms Out abbiamo avviato un questionario on line che aiuta a raccogliere informazioni sulla percezione del problema lungo le coste italiane».