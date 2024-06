Vulcano, meno 18 giorni e Diletta Leotta coronerà il sogno d’amore: a Ibiza l’addio al nubilato

A Vulcano ormai si contano i giorni per il matrimonio dell’anno tra Diletta Leotta e Loris Karius il portierone tedesco. La giornalista di Dazn a Ibiza ha dato il suo addio al nubilato. Tutta in bianco con le amiche e gli amici del cuore. Mancava Elodie che al matrimonio esplosivo nelle Eolie sarà la damigella, impegnata a livello canoro, ma erano presenti Giulia Sofia, Francesca Maugeri, Irene Muggeri, Michele Cuzzilla e Luca Canciolo.

La festa ha avuto luogo nella discoteca più chic: «Ushuaïa». Finalmente «Mi sposo» è stato il suo inno di gioia. Ha stappato la bottiglia di champagne e via a scatenarsi in pista. Con un mini abito bianco del valore di mille auro firmato da Atelier «Emè».

«My bachelorette weekend», ha scritto su Instagram, ovvero «Il mio weekend nelle Baleari» dove ha pubblicato ben in evidenza le foto della festa.

Diletta e Loris con la piccola Aria al seguito convoleranno a nozze sabato 22 giugno.

Se in chiesa, in spiaggia a Gelso o all’interno dell’hotel, ancora non si sa. Non si sbilancia il parroco Lio Raffaele che continua a dire «non ne so niente», neppure la fedele perpetua Giuseppina De Maria, e neanche il sindaco Riccardo Gullo, il delegato municipale Gilberto Iacono e il maresciallo dei carabinieri Luigi Prizzi. Tutti con la bocca cucita.

Il «Therasia», hotel a 5 stelle di Vulcano che guarda sui faraglioni Petra Minalda e Petru Luongu con un tramonto da favola su Filicudi e Alicudi, per l’evento, sarà «l’ombelico del mondo». L’albergo è tutto per loro: 160 invitati per tre giorni. E tutto blindato per la coppia e per gli ospiti.

I telefonini – si vocifera - saranno proibiti. Oltre a Elodie che canterà per l’occasione, tra gli altri ci saranno Eleonora Berlusconi, Claudio Marchisio, Alvaro Morata, i big di Dazn, colleghi giornalisti anche d’oltre Alpi, calciatori e dirigenti tedeschi e inglesi.

Si era detto che i «patron» della struttura per la gran pubblicità che riceverà, la metteranno a disposizione gratuitamente. Ma è rimasta solo una voce. E allora via al countdown...