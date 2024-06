Alle Eolie arrivano Diletta Leotta e Martina Colombari, in mare anche i mega yacht di magnati miliardari

A Vulcano, Diletta Leotta è tornata nell'isola eoliana per mettere a punto i preparativi in vista del matrimonio attesissimo di sabato 22 giugno. Per la giornalista di Dazn c'è anche una bella notizia che riguarda il marito Loris Karius che dal Newcastle potrebbe giocare in Italia. Il tecnico del Como neo promosso in serie A, Cesc Fabregas è intenzionato a fargli indossare la maglia n1 della società che appartiene ai fratelli miliardari Indonesiani fratelli Robert e Michael Hartono, di 84 e 83 anni, proprietari del Como, di cui è anche azionista l'ex stella dell'Arsenal Thierry Henry che ha rilevato una piccola quota del club.

E sicuramente la Leotta ci metterà la buona parola. A Filicudi invece è sbarcata Martina Colombari, per qualche giorno di relax nell'attesa che il marito Billy Costacurta che le fa compagnia, riprenda i commenti su Sky Sport in vista degli Europei di calcio. E la Colombari nel mentre si tuffa nella spiagge delle Punte. In mare continua la presenza di mega yacht. A Panarea "Aurelia" di 38 metri si è ancorato tra gli isolotti. Attualmente naviga sotto bandiera della Cayman Islands. È stato di proprietà del magnate russo Vitaly Vasilievich Kochetkov, che a causa della guerra venne anche sequestrato dalla National Crime Agency al Molo Canary Wharf di Londra. Aurelia, ha un costo di manutenzione annuale di 1 milione di dollari ed è in grado di accogliere 8 persone. A suo tempo era stato ipotizzato che appartenesse ad Alex Del Piero perché reca il numero “10” sulla fiancata.