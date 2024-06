Alle Isole Eolie avvistate imbarcazioni di lusso, dal Bold al Synthesis

Tra Stromboli e Panarea naviga Bold di 85,3 metri, del businessman tedesco Guido Krass. Progettato dal celebre yacht designer Espen Oeino e costruito nel cantiere dello stesso Krass, costa 100 milioni di dollari. Per una settimana di vacanza è sufficiente un milione di euro per averlo a disposizione con tutti i suoi servizi. Ha anche 2 piste di atterraggio per elicotteri, una sala di osservazione (da 300 metri quadrati) e addirittura un giardino d’inverno situato sul ponte di poppa superiore e una jacuzzi da 8 persone.

Sempre tra le due isole delle Eolie avvistato Synthesis, di 75 metri, di Mark Scheinberg, co-fondatore di PokerStars con suo padre Isai, e l’ha trasformata nella più grande azienda di poker online del mondo.Scheinberg, che all’epoca possedeva il 75% della società Rational Group, ha incassato più di 3 miliardi di dollari dalla vendita. Ha contribuito a lanciare PokerStars all’età di 28 anni, e ha beneficiato enormemente del boom del poker che presto ha travolto gli Stati Uniti e il resto del mondo. Gli investimenti immobiliari includono una partecipazione nella Ritz-Carlton Yacht Collection, uno storico hotel di Madrid e un resort di lusso in Costa Rica.Il design esterno di Tim Heywood e l'interno di Winch. Raggiunge una velocità massima di 16,5 nodi. Può ospitare fino a 12 persone assistite da un equipaggio di 19 persone. Il suo costo è di 100 milioni di euro e 5-10 milioni all’anno per il noleggio.