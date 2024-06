Pazza sfida, da Messina a Reggio Calabria su un cavo largo 19 millimetri a oltre 200 metri sul mare

Il tempo stimato per realizzare questa impresa è di circa 3 ore, durante le quali Roose affronterà un dislivello di circa 130 metri fra l’altezza di partenza e quella che troverà nella parte centrale, nei pressi più o meno di Scilla e Cariddi. Un simbolismo quasi mitologico che sottolinea la straordinarietà di questa sfida, evocando l’eterna lotta dell’uomo contro i limiti dell’impossibile.

«È un misto tra paura ed eccitazione, ho la sensazione di portare al limite la sfida con me stesso - dice Jaan – e da un punto di vista mentale devo concentrarmi su ciò che sto facendo in quel momento. Devo ridurre al minimo qualsiasi distrazione e andare avanti, cercando di restare il più lucido possibile, passo dopo passo». Jaan Roose, tre volte campione del mondo della specialità, non è nuovo a queste imprese leggendarie.