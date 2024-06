Vulcano, meno 3 per il matrimonio dell’anno tra Diletta Leotta e Loris Karius: mistero sugli ospiti, potrebbe arrivare Chiara Ferragni

Diletta Leotta che nei giorni scorsi ha curato a Vulcano gli ultimi dettagli del gran matrimonio dell’anno di sabato, sui social continua a pubblicare i suoi momenti isolani nei luoghi che da bambina l’hanno fatta innamorare dell’isola del fuoco, ribattezzata «del cuore». Tra le tante c’è pure lo scatto con il futuro marito Loris Karius e la piccola Aria. A bordo piscina, tutti stretti stretti, prima di tuffarsi.

La coppia è a meno tre dalle nozze e tutto prosegue nel massimo riserbo. Sarà un matrimonio blindato, con un esercito di bodyguard che sono in arrivo per tenere a bada i tanti paparazzi che sono attesi a Vulcano. Il matrimonio - è ormai certo - sarà celebrato dal parroco Lio Raffaele. Il quale, mentre fino a qualche settimana diceva seccamente «non ne so nulla», ora non risponde più ai messaggi. La scelta del silenzio è confermata anche dai suoi parrocchiani. Incertezza invece vi è invece sulla chiesa. In pole position sembra che vi sia il luogo sacro del Piano. La borgata alta dell’isola è più riservata e lontana dal caos dell’area portuale, nella quale si trova l’altra chiesa, dove peraltro sono in corsi interventi di restauro. A Diletta sarebbe piaciuta quella di Gelso, ma è di dimensioni ridotte e non in grado di contenere i 160 invitati.