Su una spiaggia di Lipari arriva la tartaruga marina per nidificare, ma c’è troppa gente e torna in acqua

A Lipari nella spiaggia di Acquacalda è arrivata una grossa tartaruga marina, sicuramente, dicono gli esperti, per nidificare. Ma c'è troppa gente e la Caretta caretta rientra in mare.

«Mi trovavo nel borgo marinaro di Lipari – racconta Basilio Mirto - quando dal mare è spuntata una grossa tartaruga. Ma dopo un po' è rientrata in acqua. La tartaruga non è riuscita a salire perché in spiaggia c’era troppo dislivello e anche tanta gente».

Appresa la notizia, si è mobilitata Monica Blasi, presidente di Filicudi Conservation: «Ci hanno segnalato – dice la biologa in servizio alle Eolie - una tartaruga marina che sta cercando un luogo idoneo per la deposizione. Probabilmente è sempre la stessa che da anni in questo periodo fa diversi tentativi tra Lipari e Salina. È salita più volte su alcune spiagge di Lipari, probabilmente avverrà di nuovo nei prossimi giorni. A scopo preventivo, ricordiamo le norme di comportamento da mantenere in caso di avvistamento. Non toccare l’animale, segnalare a noi e alla guardia costiera l’avvistamento, non fare rumore, mantenersi a distanza, non puntarle contro fonti luminose e non fare foto con il flash, non bagnare la tartaruga, non tentare di rimettere la tartaruga in acqua. Il rischio è che ritorni in mare e non riesca a deporre».