Diletta Leotta e Karius hanno detto sì a Vulcano, le immagini degli sposi all'altare

Hanno pronunciato il fatidico sì al tramonto, di fronte allo splendido mare dell’isola di Vulcano: Diletta Leotta e Loris Karius oggi pomeriggio sono diventati marito e moglie al Therasia, il resort che si affaccia davanti ai faraglioni e su Filicudi e Alicudi, circondati dall’affetto di parenti e amici, tra cui moltissimi vip, come Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Elodie e il fidanzato Andrea Iannone, Michelle Hunziker con la figlia Aurora, Eleonora Berlusconi (testimone della sposa), Luca Argentero con la moglie Cristina Marino, Claudio Marchisio e la moglie Roberta Sinopoli, Elisabetta Canalis e i Me contro te.

Alla cerimonia religiosa, preceduta ieri da un lussuoso «white party» di benvenuto per tutti gli ospiti, hanno partecipato 160 invitati: la conduttrice di Dazn, in abito rigorosamente bianco confezionato per lei dall’Atelier Emè (con tanto di velo su cui era ricamata la frase «All I ever wanted»), è stata accompagnata all’altare dal padre, mentre il calciatore tedesco del Newcastle la aspettava al fianco della madre. Le nozze sono state celebrate da don Raffaele Lio.