Diletta e Loris «sposi» a Vulcano, la Leotta merita la Cittadinanza onoraria delle Eolie

L’invitata Chiara Ferragni ha dimenticato di essere ancora un’imprenditrice digitale. È una delle prime invitate a sbarcare a Vulcano e subito si è presentata con l’abito annodato al collo come un elegante cappio.

Notata Elisabetta Canalis armata di sensualità con bretelle profonde e sconvolgenti. Aurora Ramazzotti e mamma Michelle Hunziker hanno completato con il bagno davanti alle bianche montagne di pomice di Lipari.

In tutto 147 influenti invitati. Tra loro Eloide e il fidanzato Andrea Iannone che con il suo yacht da formula uno, l’ha portata in giro per le isole, e poi Claudio Marchisio e signora.

L’isola dopo le difficoltà e la crisi per il rischio gas, finalmente ha il suo momento di gloria. Meritato.

È anche in mano ai carabinieri sbarcati in numero consistente con pattuglie e moto: «normali controlli» dicono gli investigatori.

Ci sono guardie del corpo da tutte le parti.

«Vulcano sotto stato d'assedio», dice qualche isolano. Ci sono anche sei paparazzi tra i più quotati d'Italia, mentre immagini e video del matrimonio più blindato dell'anno, sono state cedute in esclusiva al settimanale «Chi» di Alfonso Signorini.

A tutto il personale del Therasia é stato vietato l'uso dei cellulari, comunicano con walkie-talkie, dopo aver firmato una liberatoria.

Tra un brindisi e il taglio della torta gigante, festeggiato anche il 30esimo compleanno di Loris.

Sicuramente l’evento è già un successo pubblicitario per le Eolie tutte, dove il turismo stenta a partire.

La diretta per Diletta dalla magica terrazza del Therasia è stata ed é già un successo prima dello scambio delle fedi. Il matrimonio religioso celebrato nella terrazza con l’altare «benedetto» anche dall’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla - da; a celebrare le nozze don Lio Raffaele, il parroco di Lipari che ha un passato di «viaggiatore in motoscafo» per raggiungere le parrocchie di Panarea e di Vulcano.

Inizia così per Diletta e Loris un nuovo tragitto di vita in una delle terrazze più belle del mondo, create nell’isola dell’amore con il cratere di Vulcanello a forma di cuore.

L’altare spalle al mare ha visto Diletta accompagnata dal padre verso lo sposo. La conduttrice di Dazn, avvolta da un abito in pizzo a spalle scoperte e velo bianco di Atelier Emè.

E anche per la piccola Aria c’è stato il battesimo. Tra gli applausi dei presenti e le più belle canzoni di Elodie. E anche in mare nel canale tra Vulcano e Lipari sulle barche si ballava e si cantava a squarciagola. Così come anche nella dirimpettaia località del Semaforo dove sono accorsi in tanti tra isolani e turisti per sentire le melodie della pop star.

E la festa oltre che a Vulcano si è estesa a Lipari. Per una notte tutti felici e contenti. Nelle isole della passione, dove continuano a nascere tanti amori… Sì Diletta merita la Cittadinanza Onoraria.... A furor di popolo.