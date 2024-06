Come Diletta e Loris, oggi sposi alle Eolie Silvia e Luca: scelta l'isola di Stromboli, la coppia dona un elettrocardiografo

Ieri Diletta e Loris a Vulcano, oggi Silvia e Luca, giovane coppia di turisti, hanno deciso di sposarsi nell’altra isola esplosiva, Stromboli. Vivono a Parma, ma lo sposo ha origini messinesi.

Silvia e Luca hanno scelto Stromboli per il loro matrimonio civile. Al Gabbiano Residence, alla fine della cerimonia celebrata dall’assessore Carolina Barnao con tanto di fascia tricolore, hanno donato un elettrocardiografo portatile per la comunità.

«Un moderno dispositivo – spiega l’assessore Barnao - che, collegato a qualunque smartphone, è in grado di trasmette in tempo reale un elettrocardiogramma perfetto e affidabile». Lo sposo, Luca Moderato, cardiologo, e la moglie, Silvia Di Trapani, hanno così manifestato il loro amore per l‘isola e i suoi abitanti. «A loro – aggiunge Carolina Barnao - vogliamo esprimere i nostri migliori auguri e la nostra più profonda gratitudine».

Foto notiziarioeolie.it: l'assessore Carolina Barnao con gli sposi, Luca Moderato e Silvia Di Trapani