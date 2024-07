Fiorello, La Rosa e tanti artisti a Taormina: una serata di spettacolo e speranza per il Centro di cardiochirurgia pediatrica

Il grande evento di beneficenza per il Ccpm, il Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina, si avvicina e giovedì 4 luglio al Teatro Antico di Taormina Salvo La Rosa presenterà uno spettacolo di solidarietà con la partecipazione di Rosario Fiorello, Gianfranco Jannuzzo, Anna Castiglia, Giuseppe Castiglia, I Soldi Spicci, Mario Incudine, Mimmo Cavallaro e l’Orchestra a plettro Città di Taormina.

Sono rimasti soltanto gli ultimi biglietti di cavea non numerata, a 10 euro più i diritti di prevendita, da acquistare su questo link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/ccpm-friends-taormina

La serata, organizzata dal CCPM in sinergia con il Comune di Taormina, ha come obiettivo una raccolta fondi per l’acquisto di un macchinario per il Centro, che deve rimanere aperto e a disposizione dei bambini e dei loro genitori.

In questo video Salvo La Rosa e Fiorello, con la loro irresistibile ironia, invitano tutti ad acquistare i biglietti per la serata di solidarietà.