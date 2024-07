Beckham e Victoria a Lipari con il lussuosissimo yacht Seven

Le Eolie si confermano anche il buon ritiro estivo per calciatori, ex artisti del pallone e tecnici. A Lipari nel pontile di Marina Lunga ha attraccato Seven, un riva di 30 metri. E il numero 7 di chi poteva essere se non di David Beckham, l’ex capitano della nazionale inglese e del Manchester United. Acquistato dal cantiere italiano Ferretti ha un valore di 7 milioni di euro. Al seguito ci sono la moglie Victoria e i figli. La figlia Harper per secondo nome ha proprio quello dello yacht. Dopo un tour nel Palermitano è approdato alle Eolie. Dispone di cinque cabine e ha quattro membri d'equipaggio. Ha due motori di 2.400 cavalli e una velocità di 30 nodi. È stato progettato dalla Zuccon International Project.

Beckham non è l’unico ex calciatore alle Eolie. In un campetto di calcetto si sono ritrovati l’ex portiere dell’Inter Francesco Toldo e il centravanti eoliano Christian Riganò che ha militato con la Fiorentina. E in una partitella con elementi isolani tra un gol e una parata hanno anche firmato autografi ai tanti fans accorsi e non solo isolani. Entrambi super tifosi nerazzurri hanno confermato che la squadra di Simone Inzaghi è la grande favorita per lo scudetto e stavolta potrà dare soddisfazioni anche in Champions League. Riganò era stato l’unico eoliano a militare in Serie A. In precedenza, ma come trainer, lo aveva anticipato Franco Scoglio che aveva allenato anche il Genoa, oltre le nazionali della Tunisia e della Libia.