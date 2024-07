Vulcano, per David Beckham folla da stadio: e al ristorante foto di gruppo

Dopo Lipari, David Beckham e family con Seven si è spostato a Vulcano. Il tempo di attraccare e subito due passi tra le bellezze dell'isola. Nello specchio di mare si è anche ormeggiato con i due mega yacht Mark Zuckerberg, il patron di Meta e inventore di Facebook, che ormai da una settimana sta girando l'Arcipelago e altre località della Sicilia. All'appello mancano solo Salina, Alicudi e Filicudi. Ma ancora c'è tempo magari per visionare qualche mega villa o effettuare qualche altro tipo di investimento. La voce alle Eolie comincia a circolare visto l’interesse che sta mostrando da giorni all’Arcipelago. A Vulcano all’asta è anche finita mezza montagna con cratere compreso.

In serata si era anche sparsa la voce che Beckham e Zuckerberg potessero cenare insieme. E invece no. L'ex ala destra della nazionale inglese ha scelto sulla spiaggia di Levante il locale di Gianluca Fusco e la foto di rito l'ha voluta fare con tutto lo squadrone. Tanti i fan che hanno attorniato il locale e quasi quasi c’era un tifo da stadio per David e anche per Victoria, Adams, la consorte che tutti ricordano nel gruppo femminile delle Spice Girls. Grande disponibilità della famiglia Beckham, anche se a Lipari l’altra sera sul corso verso le 23 le guardi del corpo hanno bloccato due giovani isolani pronti a scattare le foto ricordo e chiedere un autografo.