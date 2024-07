Ingegnere nuoterà da Vulcano a Capo Calavà: obiettivo raccogliere fondi per la lotta alla paraparesi spastica

Una traversata a nuoto da Vulcano a Capo Calavà per raccogliere fondi a favore dell'Avips, un’associazione, collegata ad altre organizzazioni internazionali, che assiste i pazienti afflitti dalla paraparesi spastica ereditaria, una malattia rara e molto debilitante. L'idea è di Giuseppe Busacca, ingegnere milanese di 43 anni con origini siciliane (il bisnonno fu Ernesto Mancari, uno dei protagonisti dell’autonomia di Capo d’Orlando), che si cimenterà nell'impresa sportiva tra l'8 e il 10 agosto. Il giorno sarà scelto in base alle condizioni meteo. Giuseppe Busacca, laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, è oggi direttore generale della divisione professionisti di Teamsystem.

Legatissimo all’Isola, fin da piccolo ha nutrito un grande amore per il nuoto, sviluppando questo talento nel tempo e trasformandolo in una vera passione, che gli ha consentito di cimentarsi e superare diverse prove, arrivando a nuotare in acque libere su distanze fino a 9 chilometri. Oggi Giuseppe ha deciso di trasformare questa sua passione in qualcosa di più grande e di valorizzare al massimo l’idea in favore di Avips e della ricerca contro la malattia, che, ultimamente, ha fatto importanti progressi.