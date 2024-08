A Stromboli e Filicudi sono arrivati Kevin Costner e Diego Della Valle: a Lipari Dolce e Gabbana

Kevin Costner sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Stromboli, nell'isola lanciata nel firmamento turistico internazionale nel 1950, grazie al film Stromboli, terra di Dio di Roberto Rossellini con protagonista Ingrid Bergman.

L'attore americano è stato a cena al ristorante Punta Lena di Milena Oliva (nella foto, con Lorenzo Cusolito, blogger di cinema). Dopo aver fatto un barca il giro delle Eolie, Costner è stato notato a Taormina nel negozio di antiquariato di Antonio Lo Turco, ex presidente della fondazione Mazzullo e tra i proprietari del Mocambo, recentemente aperto come ritrovo boutique dagli stilisti Dolce e Gabbana. Stamattina il premio Oscar partirà per Berlino dove presenterà il suo ultimo film.

Stromboli, invece, è stata lasciata da Dolce e Gabbana: a Piscità erano proprietari di una mega villa, poi venduta, di fronte alla residenza dell’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ma con il loro Regina D’Italia tornano sempre alle Eolie: sono stati avvistati alle pomici di Lipari che si tuffavano dal loro yacht di 65 metri dal valore di oltre 50 milioni di euro con cinque ponti, due suite, quattro cabine ospiti, una piscina e una palestra.