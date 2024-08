A Messina il veliero Palinuro per rievocare lo spettacolare sbarco di don Giovanni d’Austria

Il veliero «Palinuro» della Marina Militare è giunto stamani in porto per partecipare il 10 agosto alla XVI edizione dell’evento «Messina in festa sul mare - Rievocazione dello spettacolare sbarco di don Giovanni d’Austria».

Il vicesindaco Salvatore Mondello e l’assessore alla Cultura Enzo Caruso hanno accolto a palazzo Zanca una delegazione della nave scuola, guidata dal comandante capitano di fregata Samuele Mondino, accompagnata dal comandante del supporto logistico e del presidio della Marina Militare di Messina, capitano di vascello Bruno Viafora.