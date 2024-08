Intrappolate nella plastica: a Filicudi soccorse e salvate le tartarughe «Stanlio e Ollio»

«Stanlio e Ollio», le due tartarughe così subito battezzate, sono state salvate al largo di Filicudi. Sono state viste in difficoltà e subito si sono mobilitati isolani ed i volontari dell’associazione di Monica Blasi.

Stanlio è stato segnalato dall’isolano Antonio Tirolo che poi ha aspettato i volontari del team della biologa romana Monica Blasi, in servizio a Filicudi con la sua associazione, in mezzo al mare per il recupero.

«Ollio – puntualizza la presidente di Filicudiconservation - lo abbiamo recuperato noi durante le attività di monitoraggio con i volontari dei campi di ricerca. Stanlio era intrappolata con le pinne in plastica e reti da pesca. Ollio ha ingerito plastica e ha anche una severa infezione gastrointestinale e adesso sono al sicuro per essere curate nel nostro “mini ospedale” oltre che per tartarughe anche per delfini e cetacei».

L’altro ieri pomeriggio invece è stata avvistata una piccola Caretta caretta con un amo e lenza dal becco a poche centinaia di metri dalla spiaggia di Bazzina ad Alicudi. I diportisti non sono riusciti a recuperarla e poi è sparita. «Per chi naviga nei nostri mari - è l’avviso della dottoressa Blasi - buttate un occhio!».