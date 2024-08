Le Isole Eolie terre di vip: arrivano anche Michelle Hunziker, Elodie ed Elisabetta Canalis

A Stromboli c'è il mega yacht Alaiya, di proprietà di Lakshmi Mittal, magnate indiano dell’acciaio. Sibella ha scelto la piccola isola eoliana e dopo è andato alle Punte di Filicudi: il proprietario è Alexander Zhukov, un miliardario russo, alle spalle una carriera nell’industria petrolifera e del gas. È il padre di Dasha Zhukova, ex moglie di Roman Abramovich.

I grandi viaggiatori continuano a scegliere le Eolie per la loro estate. E il vero spettacolo è a mare, dove è stata monitorata la presenza di un centinaio di yacht. Oltre a quelli di Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e David Beckham, avvistati nei giorni scorsi, anche altri miliardari americani, inglesi, svedesi, indiani e arabi hanno scelto le isole.

David Beckham con la moglie Victoria e Billy Costacurta assieme alla consorte Martina Colombari hanno girato le isole, chi con lo yacht e chi in aliscafo. Intellettuali, registi (tra cui il premio Oscar Paolo Sorrentino a Stromboli), scrittori e musicisti prediligono il contatto con la natura, ma l’esercito dei vip continua: Alessandro Preziosi, Massimo Lopez, Christian De Sica e Ultimo che con la moto d’acqua a Basiluzzo è stato avvistato dai fan, che lo hanno anche invitato a cantare in mezzo al mare e lui non ci ha pensato due volte.

E ancora a Panarea, Michelle Hunziker, Elisabetta Canalis ed Elodie con Andrea Iannone, tornata alle Eolie dopo il matrimonio di Diletta Leotta, a Vulcano. Poi Angela Finocchiaro, Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, Alberto Tomba, Jean Alesi, il giornalista Antonio Caprarica, Maria Grazia Cucinotta, che alle Eolie è di casa e si divide tra Salina e Vulcano. Poi Laura Torrisi e Marina La Rosa, in meditazione nella più tranquilla Alicudi.

A Filicudi sono habitué Giovanna Melandri, Luca Barbareschi, Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, Anna Galiena, Massimo Dapporto. Lipari attrae i campioni dello sport, come Claudio Ranieri e Vincenzo Montella, mentre a Salina c'è l’ex mediano dell’Inter Giancarlo Pasinato. Tra Stromboli e Panarea avvistato lo yacht Joe di proprietà di Michael Jordan. A bordo c’è anche un campo, ovviamente da basket.