Carlo Verdone, omaggio alle Eolie: «Non le conoscevo bene, meglio tardi che mai. Luoghi magnifici, da rivedere»

Un post sui social che è un omaggio all’arcipelago. «Non conoscevo bene le Eolie. Meglio tardi che mai. Luoghi magnifici, da rivedere», ha scritto l’attore e regista Carlo Verdone, dopo avere visitato le isole per alcuni giorni. «È uno dei miei ultimi bagni – ha raccontato - prima di tornare al lavoro di scrittura. Un abbraccio forte a tutti».

Verdone ha iniziato la sua vacanza proprio a Panarea, dove tra un bagno e una gita in barca agli isolotti ha gustato le granite al bar Da Carola su input della padrona di casa Carola Tesoriero. Poi a Lipari si è unito alla carovana di Aurelio De Laurentis e al bar Da Subba ha assaggiato un cannolo e ancora la granita offerti dalla titolare Alessandra Martello. Altra tappa a Vulcano con abbuffata di pesce da The King di Gianluca Fusco, sempre in compagnia del presidente del Napoli. Poi ritorno a Panarea, escursione a Calajunc,o con il messaggio d’amore per le Eolie che ha fatto molto piacere agli eoliani in una stagione complicata. A convincere Verdone a sbarcare alle Eolie molto probabilmente è stato il cognato Christian De Sica: lui alle Eolie è di casa.