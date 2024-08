Un fiume di gente alla processione di San Bartolomeo a Lipari e in piazza un cartello contro i tagli alla sanità

Anche quest’anno le Eolie si sono strette al loro protettore San Bartolomeo. Una partecipazione massiccia di isolani, villeggianti e turisti che hanno accompagnato l’uscita del santo dalla Cattedrale di Lipari situata all’interno del castello per tutto il Corso Vittorio Emanuele, tra due ali di folla, fino alla piazza di Marina Corta, più bella che mai.

Una festa che alla vigilia è stata turbata dalla giornata di lutto per l’improvvisa morte del 36enne Elio Zanca nella spiaggia di Unci, mentre giocava con i suoi due bambini. Da uomo di mare che amava la pesca subacquea si è accasciato mortalmente proprio vicino al mare. Domani lunedì i funerali alle 10 avranno luogo proprio nella cattedrale.

E proprio nella piazza di marina Corta il santo è stato accolto da un cartello che chiede aiuto per sanità. «Non posso non condividere o far finta di vedere un messaggio del genere – ha commentato l’isolano Agostino Cassarà, ingegnere -. La sanità eoliana ancora al palo! La morte della giovane eoliana Lorenza Famularo qualche anno fa proprio ad agosto, non ha apportato purtroppo miglioramenti significativi! E proprio alla vigilia della festa del patrono si è aggiunta quella del giovane Elio Zanca in un'isola piena di turisti e con una sola ambulanza peraltro impegnata in un altro soccorso. Chiediamo ancora una volta che l'ospedale di Lipari si doti di personale specialistico in regime stabile e duraturo sull'isola. La Regione Sicilia cosa sta facendo per la sanità eoliana? Preghiamo il nostro santo patrono San Bartolo affinché illumini le menti di chi attualmente ha il potere di decidere sulla vita e sulla salute della nostra popolazione eoliana. Lorenza ed Elio sono figli di questo popolo eoliano, è non possono e non dovranno essere mai dimenticati!».