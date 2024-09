Filicudi, dopo le cure rigettate in mare le tartarughe Stanlio e Ollio

Le due tartarughe Stanlio e Ollio, così battezzate, recuperate in mare, sono state curate a Filicudi nel mini ospedale gestito dalla biologa Monica Blasi e dal suo team. Dopo essere guarite, sono tornate finalmente in mare per la gioia di isolani, vacanzieri e bimbi.

Erano state salvate al largo di Filicudi. Stanlio fu segnalato dall’isolano Antonio Tirolo, che poi attese in mezzo al mare i volontari dell'associazione di Monica Blasi. Ollio invece venne recuperato dal personale dell’associazione Filicudiconservation, durante le attività di monitoraggio con i volontari dei campi di ricerca. La tartaruga era intrappolata con le pinne dalla plastica e delle reti da pesca. Ollio aveva anche ingerito plastica e una severa infezione gastrointestinale. Dopo le cure hanno ripreso a nuotare in mare aperto.

Video notiziarioeolie.it