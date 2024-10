A Filicudi un progetto europeo per la salvaguardia della tartaruga Caretta caretta nel Mediterraneo

Filicudi Wildlife Conservation sarà partner per i prossimi 5 anni di un importante progetto europeo nell'ambito del programma Life Project finalizzato alla salvaguardia della tartaruga Caretta caretta in diverse aree del Mediterraneo.

«Stiamo preparando – dice la direttrice-fondatrice Monica Blasi - una lista di stakeholders, ovvero di persone o enti che possono supportare il progetto nelle diverse azioni che dovremmo portare avanti. Per quanto riguarda il recupero e il soccorso delle tartarughe in mare saranno fatte azioni concrete per migliorare la rete del recupero e soccorso esistente. A questo scopo ci servirebbero i nominativi dei cittadini privati, società di charter, diportisti, ecc. da inserire nella rete di stakeholders del progetto. Chiunque fosse interessato a collaborare – aggiunge la biologa romana, ormai cittadina eoliana - può inviarmi nome, cognome, azienda, email e numero di telefono. Voglio chiarire che entrare in questa lista non comporterà nessuna responsabilità o vincolo ma è solo un modo per mappare la situazione attuale, fare rete tra di noi e migliorare la diffusione delle segnalazioni che già vengono fatte da ognuno di voi per la salvaguardia delle tartarughe. Grazie mille per la collaborazione come sempre».