Vulcano, apertura più vicina per i fanghi. L’Ingv: «Gas ridotti nell'area del laghetto termale»

A Vulcano gas ridotti nell'area del laghetto termale ed ora si è al lavoro per la riapertura. Dopo i rilievi dell'Ingv eseguiti nell'isola delle Eolie è stata accertata la diminuzione della fuoriuscita dei gas, ed ora al Comune la giunta Gullo è al lavoro per definire l'iter per la riapertura.

La pozza dei fanghi è chiusa da oltre cinque anni. Dapprima per gli illeciti edilizi che erano stati perpetrati che avevano anche portato al sequestro da parte della procura della Repubblica di Barcellona, e dopo il ripristino dello stato dei luoghi, quando si stava per procedere alla riapertura, a seguito di verifiche dei vulcanologi dell’Ingv, era stata accertato l’aumento della fuoriuscita dei gas che aveva bloccato l’apertura.

Ora che la situazione si è finalmente normalizzata, si può procedere a far risplendere il laghetto la cui chiusura in questi anni ha causato dei danni non indifferenti all’immagine turistica dell’isola.