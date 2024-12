Jill Biden atterrata a Sigonella: visita alla base e poi a Messina, città dei suoi bisnonni

La first lady Jill Biden è in Italia. L’aereo con la moglie del presidente degli Usa, partita da Washington, D.C., dalla Joint Base Andrews, è atterrato nella base militare Nas Sigonella.

Il programma prevede, nell’ambito della sua iniziativa Joining forces a sostegno delle famiglie dei militari e veterani, un incontro nella struttura con le famiglie legate al mondo militare e poi un discorso.

Successivamente, nella tarda mattinata, la first lady si recherà a Messina per visitare Gesso, la frazione del Comune in cui sono nati i suoi bisnonni. Nel pomeriggio di oggi Jill Biden partirà dalla Nas Sigonella con destinazione Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Tappe successive, fino all’8 dicembre, saranno Qatar e Francia.

Le origini della first lady: il nonno si chiamava Gaetano Giacoppo

Jill Tracy Jacobs è nata il 3 giugno 1951 a Hammonton, New Jersey, ma ha trascorso la maggior parte della sua infanzia a Willow Grove, Pennsylvania. Suo padre, Donald C. Jacobs (1927-1999), era un cassiere di banca che divenne capo di un'attività di risparmi e prestiti nel quartiere di Chestnut Hill a Filadelfia. Il cognome Jacobs in origine era italiano ed era Giacoppo, venendo anglicizzato dal nonno di Jill, Gaetano Giacoppo.