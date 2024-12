Uici Sicilia, il Centro Helen Keller consegna cinque cani guida e nove bastoni bianchi ai non vedenti

Nel Palazzo Zanca di Messina la Scuola, che è anche Centro nazionale per l’Autonomia di ciechi e ipovedenti, ha consegnato cinque cani e nove bastoni bianchi nel corso di una emozionante cerimonia alla presenza del sindaco peloritano Federico Basile e dell’assessore ai Servizi sociali, Alessandra Calafiore, e della vicepresidente nazionale dell’Unione ciechi e ipovedenti, Linda Legname.

«Siamo orgogliosi di essere utili alla società, perché un cane guida cambia la vita ai disabili visivi così come anche quel bastone bianco che dona autonomia». Lo ha detto Giuseppe Vitello, presidente del Centro Helen Keller di Messina.

L’Helen Keller è un importante centro dedicato alla formazione e all’addestramento di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti nato a Messina per volontà dell’Uici e per scelta di alto profilo socio-politico della Regione Siciliana grazie alla Legge regionale 4 del 30 aprile del 2001.

La Scuola ha come obiettivo principale quello di migliorare l’autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità visiva, fornendo loro cani guida addestrati che possano aiutarle a muoversi in sicurezza e a vivere con maggiore indipendenza. Ma l’Helen Keller non è solo cani ed è per questo che è stato elevato a Polo nazionale per l’autonomia dei disabili visivi.