Lipari, l'ambasciatore per la disabilità Sandro Biviano: «Abbiamo diritto a una qualità di vita dignitosa»

«Al centro della discussione, - afferma l’isolano Sandro Biviano accompagnato dalla consorte Sara Garofalo - le gravi difficoltà che i pazienti con disabilità incontrano quotidianamente, in particolare quelli che vivono in aree geograficamente disagiate. È emersa l’urgenza di garantire loro una maggiore accessibilità ai servizi sanitari essenziali e il diritto a una qualità di vita dignitosa».

Sandro Biviano di Lipari, l’ambasciatore italiano per la lotta alla distrofia muscolare è ritornato a Roma per discutere di disabilità al ministero della salute. Qualche anno fa per oltre 24 mesi rimase in tenda davanti al palazzo dei poteri per accendere i riflettori sulla grave patologia.

«Un tema chiave affrontato – spiega il capo dipartimento Leonardi - è stato il progetto che il Policlinico di Messina si prepara ad avviare. L’iniziativa, ancora in fase preliminare, è pensata per fornire un supporto concreto ai pazienti con disabilità gravi che vivono in zone periferiche o difficili da raggiungere. L’obiettivo è creare una rete di interventi che possa colmare le lacune esistenti, offrendo soluzioni innovative per una presa in carico integrata e personalizzata».

«La collaborazione tra istituzioni, esperti sanitari e rappresentanti della politica, come evidenziato nell’incontro – puntualizza la senatrice Binetti - rappresenta un passo fondamentale per rispondere ai bisogni dei pazienti più vulnerabili. Il confronto ha sottolineato l’importanza di un impegno comune per abbattere le barriere logistiche e sociali, ponendo al centro la dignità e il benessere delle persone con disabilità gravi». Foto notiziarioeolie.it