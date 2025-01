Stromboli, il nuovo anno inizia con i turisti stranieri che scalano il cratere e fanno il bagno in mare

«L’anno nuovo – dice gioioso Giuseppe Cincotta - lo abbiamo trascorso così e non potevamo non farli scialare con piccole sorprese e un brindisi ai piedi di Iddu».

Un primo gruppo di italiani, grazie all’escursione organizzata dal tour operator Isole d’Italia di Valentina e Fabrizio Famularo eolian-londinesi che non hanno solo fatto cin cin, ma messo a punto anche una cenetta in montagna con prodotti tipici eoliani e con vino eoliano e champagne.

Nella più vulcanica isola delle Eolie anno nuovo anche con turisti stranieri che scalano cratere e si tuffano in mare. E Iddu, felice per la visita straordinaria, li ha salutati con esplosione e lancio di lapilli. Una quarantina in tutto i vacanzieri accompagnati dalle guide Marco Alessi, Antonio Famulao e Giuseppe Cincotta.

Iddu da alcune settimane è in piena attività come accertato dall’Ingv di Catania. La fuoriuscita di lava si è fermata, mentre persiste dicono i vulcanologi «ad intensità variabile l’ordinaria attività esplosiva e una modesta attività di spattering all’area craterica nord. Il tremore vulcanico dopo aver raggiunto il massimo si è riportato nella fascia dei valori medi mostrando comunque ampie oscillazioni. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza degli explosion-quakes. I dati di deformazione dalla rete Gps (HF) non mostrano variazioni significative».

Ma per i vacanzieri le sorprese non sono finite grazie alle belle giornate di sole con tuffo in mare. «Quest'anno – dice Rosaria Cincotta, memoria storica strombolana - brindiamo a noi che non abbiamo mai smesso di credere in noi stessi, a noi che non abbiamo paura di sognare, a noi che quando facciamo una cosa ci mettiamo tutti noi stessi, a noi che sorridiamo quando ci sarebbe tanto da piangere, a noi che non ci arrendiamo mai perché nella vita vince chi lotta. Dallo splendido mare di Stromboli il nostro augurio per un anno di rinascita».

