Passo playoff per l’Alma Patti: battuta Vigarano

Passo playoff per l’Alma Basket Patti di coach Mara Buzzanca. Contro la quinta forza del campionato, Pallacanestro Vigarano, arriva la settima vittoria consecutiva in casa e due punti che confermano le siciliane al sesto posto. In un PalaSerranò di nuovo gremito l’Alma ha vinto di squadra, ma nella statistica risaltano i 18 punti con 18 rimbalzi di Marta Verona (12^ doppia doppia della stagione), i 18 punti di Oti Toure e gli 11 di Liliana Miccio.

Difficile primo quarto per le siciliane, che vanno subito a canestro con Toure, ma subiscono l’ottimo gioco della play polacca Sylwia Bujniak. Il quarto oscilla sullo scarto minimo di un punto, l’Alma è sfortunata al tiro (realizza con il 28 per cento) e sul finire subisce cinque punti consecutivi di Perini utili alle ospiti a chiudere in vantaggio 17-19 il primo quarto.

Nella seconda frazione le siciliane segnano con il contagocce, Vigarano è un diesel fino al ritorno in campo della propria playmaker. A metà frazione l’ingresso di Micovic scuote l’Alma, ma solo l’attenzione di Verona in attacco e nel posizionamento sotto canestro in difesa costringe coach Borghi al time out sul 24-26. Le ospiti non ne escono bene: Botteghi e cinque punti di Verona portano Patti sul 29-26 e quando Toure ha vita facile contro Olodo, i canestri di Bujniak e Perini fanno meno male. L’Alma va al riposo lungo sul +4 (37-34).

È un’ottima Alma quella che rientra dagli spogliatoi. Toure accetta la sfida e la vince contro Silvia Sarni, Verona e Miccio aiutano Patti ad arrivare fino agli otto punti di scarto che convincono, di nuovo, coach Borghi al time out sul 48-39. Verona segna e poi chiude un gioco a tre punti che vale il 50-39 a 3.39”, il monologo Alma viene interrotto da Giulia Sorrentino a 1.33". Bujniak piazza la tripla che «spaventa» Patti, ma nel finale Micovic gioca ancora di qualità e la terza frazione va in archivio sul 55-46.

Nell’ultimo quarto Patti mantiene l’inerzia e contiene le iniziative di Vigarano. Botteghi e Miccio rispondono ai liberi di Sarni, Perini, ma Coser mantiene Vigarano sul -10 (65-55). Sorrentino a portare le ospiti sul -8 (65-57), Toure e Iuliano chiudono però la contesa nonostante l’ultimo assalto dalla lunetta di Coser. I liberi realizzati da Chiarella a 2” dal termine arrotondano il punteggio sul 73-59 finale.

Ultimi due impegni di campionato per l’Alma. Giovedì 21 aprile si giocherà il recupero contro Savona, mentre il 23 aprile Patti sarà di scena a Battipaglia per l’ultima della stagione regolare. Entrambe le gare rappresentano scontri diretti in ottica playoff.

Alma Basket Patti-Vigarano 73-59

PARZIALI: 17-19, 37-33, 55-46, 73-59

ALMA BASKET PATTI: Toure* 18 (8/16 da 2), Micovic 8 (2/2, 1/2), Botteghi* 6 (3/9, 0/2), Dell'Orto, Iuliano* 7 (1/5, 1/3), Chiarella 5 (0/1 da 2), Miccio* 11 (3/7, 0/3), Verona* 18 (8/12 da 2), Gualtieri, Bardare' Allenatore: Buzzanca. Tiri da 2: 25/53 - Tiri da 3: 2/12 - Tiri Liberi: 17/21 - Rimbalzi: 50 11+39 (Verona 18) - Assist: 21 (Iuliano 9) - Palle Recuperate: 3 (Toure 1) - Palle Perse: 12 (Miccio 3)

PALL. VIGARANO: Sorrentino* 12 (4/11, 0/2), De Rosa, Perini* 16 (2/7, 4/6), Olodo, Coser* 4 (1/10, 0/2), Bujniak* 13 (1/4, 3/6), Pepe, Sarni* 12 (4/7, 0/3), Capra 2 (1/3, 0/3). Allenatore: Borghi. Tiri da 2: 13/46 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 12/12 - Rimbalzi: 36 8+28 (Coser 12) - Assist: 10 (Coser 3) - Palle Recuperate: 2 (Sorrentino 2) - Palle Perse: 10 (Perini 3)

Arbitri: Licari B., Giunta A.

