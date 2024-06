La traversata dello stretto di Messina a nuoto, l'impresa degli atleti paraolimpici della Difesa

Alcuni atleti, nuotatori esperti, copriranno il percorso di 3.800 metri, altri si alterneranno in acqua in una emozionante staffetta, mentre gli ultimi 100 metri saranno percorsi da tutti i 12 atleti che nuoteranno insieme affiancati, per simboleggiare lo spirito di gruppo e l’affiatamento che anima tutti i componenti del Gspd.

Come nel 2022 e bel 2023 la Traversata sarà la prima delle due attività di nuoto in acque libere per l’anno in corso; gli atleti del GSPD saranno impegnati anche nella “Barcolana Nuota”, gara di nuoto, riservata ai soli tesserati Federazione italiana nuoto paralimpico (Finp), che si svolgerà nei pressi del molo storico di Trieste e che precede la settimana di eventi che culmina con la celebre regata velica.