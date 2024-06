Lipari, Gasperini a passeggio per il Corso: selfie con tutti, ma niente video con chi... tifa Inter

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è in vacanza alle Eolie dopo una grande stagione che lo ha visto conquistare l'Europa League. Passeggiando sul Corso, la via principale di Lipari, è stato assalito dai fan per una foto ricordo e con tutti è stato disponibilissimo e ben sorridente. Poi, durante un altro tentativo di foto con una coppia di turisti di Varese, è partito il video e forse perché l'ex allenatore ed ex giocatore del Palermo ha visto la bici targata... Inter, ha preso il largo. «Ma era giustificato – hanno commentato alcuni isolani che hanno assistito alla scena -, era di fretta perché con l'amico che l'accompagna in questo tour con lo yacht era in partenza…»

Alle Eolie, in questa calda estate, non è stato il solo sportivo a venire a trascorrere una vacanza. A Panarea e Stromboli c’è stata la toccata e fuga del nuovo tecnico del Napoli Antonio Conte, giunto dalla Calabria, esattamente da Vibo Marina, con lo yacht.