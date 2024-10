La giovane siciliana Morgana La Manna incanta il pubblico di «Io Canto»

La giovane cantante Morgana La Manna, 13 anni, originaria di Gaggi, in provincia di Messina, ha conquistato il pubblico della prima puntata di Io Canto Generation, talent show di Mediaset condotto da Gerry Scotti. La trasmissione, in onda su Canale 5, vede la partecipazione di ventiquattro giovani concorrenti, di età compresa tra i 10 e i 14 anni, impegnati in una gara canora sotto la direzione artistica di Roberto Cenci. Morgana si è esibita nella canzone La Rondine di Mango, un brano complesso che ha messo in luce le sue doti vocali. Nonostante il punteggio assegnato dalla giuria fosse nella media, la giovane artista ha ribaltato le sorti della competizione grazie al voto del pubblico presente in studio. Il consenso del pubblico è stato decisivo, portandola in testa alla classifica della serata.

I genitori di Morgana, orgogliosi della figlia, hanno commentato con soddisfazione il risultato: «Siamo felici di accompagnare Morgana in questo percorso e dell'opportunità che le è stata concessa. Vogliamo però che viva questa esperienza come un'occasione per crescere, ma anche come un gioco». Morgana ha superato numerose selezioni prima di approdare sul palco del programma, e ora affronta questa nuova sfida con serenità e determinazione.