Filicudi, si avvicina l'assegnazione dei lavori per l'attracco sicuro degli aliscafi

Nei prossimi giorni sarà aggiudicata la gara, bandita dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture per oltre un milione di euro, che assicurerà la manutenzione straordinaria dei pontili di Filicudi Porto e di Pecorini a mare. Ne dà notizia la Regione. Le opere consentiranno a navi e aliscafi di attaccare in sicurezza.

«A nome dell'amministrazione comunale di Lipari, esprimo piena soddisfazione per la notizia», ha commentato il vice sindaco, Gaetano Orto. La sistemazione del porto principale di Filicudi è un’opera incompiuta da tredici anni. «Per l’isola e i suoi abitanti - dichiara il presidente della Regione, Nello Musumeci, reduce da una visita di due giorni alle Eolie - questi lavori rappresentano la fine di un calvario che aveva fatto accrescere, nel tempo, un senso di emarginazione».

La pubblicazione della procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori nei pontili dell’isola è già avvenuta. «L’apertura delle buste - spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - è fissata per il 10 agosto, poi celermente procederemo all’affidamento e all’avvio dei lavori. È prevista, fra l’altro, l’installazione dei poggia portelloni per le navi, di scalette e respingenti per operare in sicurezza, nonché il ripristino dei basoli della banchina». Al posto di un cantiere in abbandono, conclude Falcone, «Filicudi avrà presto due approdi all’altezza delle aspettative di cittadini e turisti».

