Incendio a Stromboli, fiamme nella notte e canadair in azione: il video

Nel video le immagini dell'incendio scoppiato a Stromboli nella tarda serata di ieri, in località Punta Lena.

Come si vede, le fiamme si sono propagate in un'area abbastanza vasta ed è stato necessario l'intervento di un Canadair dei vigili del fuoco, che hanno impiegato diverse ore per riuscire a domarlo.

La zona è disabitata e non c'è pericolo per isolani e turisti. La situazione del vulcano Stromboli, inoltre, è continuamente monitorata dall’Ingv e dalla Protezione Civile.

