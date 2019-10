La lotta per sopravvivere disperso per 5 giorni sui Nebrodi, i figli: "Incubo finito"

"Contenti ed emozionati dopo aver vissuto un'esperienza che si stava trasformando in un incubo. Questa situazione ci ha provato, aspettiamo che siano ultimati i controlli su nostro padre per poter tornare alla normalità". Lo dice Stefano Faro, figlio di Francesco, l'oculista disperso per 5 giorni nei boschi dei monti Nebrodi e ritrovato questa mattina.

In questo video le parole di Stefano, in ospedale con il fratello Giuseppe, in attesa che il padre Francesco venga dimesso. L'odissea di Francesco Faro si è chiusa questa mattina. Il 74enne messinese, che aveva perso l'orientamento nella zona di Caronia mentre cercava funghi, è stato ritrovato dagli uomini della Forestale. Era disidratato ma in buone condizioni di salute ed è stato ricoverato in osservazione all'ospedale di Sant'Agata di Militello.

Oculista disperso per cinque giorni sui Nebrodi, le foto dell'arrivo dei figli L’arrivo di Stefano Faro, il figlio di Francesco Faro L’oculista di 74 anni è stato ritrovato questa mattina dopo cinque giorni di ricerche Di origini calabresi ma residente da tempo a Messina si era perso venerdì scorso mentre raccoglieva funghi È stato ritrovato a sei chilometri a valle dalla sua auto Agli uomini che lo hanno ritrovato ha raccontato di avere dormito all’addiaccio Adesso si trova ricoverato all’ospedale di Sant’Agata di Militello per gli accertamenti I figli Giuseppe e Stefano Faro, anche loro medici come il padre La squadra che ha ritrovato Francesco Faro

Agli uomini che lo hanno rintracciato ha detto di avere dormito all'addiaccio e di essersi mosso verso il luogo dove aveva lasciato l'auto prima di inoltrarsi nei boschi. Avrebbe trascorso le notti in capanne allestite con frasche e fogliame. Essere rimasto a digiuno invece lo ha tenuto al riparo da problemi di salute visto che aveva lasciato l'insulina nell'auto.

"Ho avuto incarico di esternare il sentito ringraziamento per l'eccezionale impegno profuso da tutti coloro che sono intervenuti in questi lunghi giorni di ricerche affannose e difficoltose del loro familiare, che fortunatamente si sono risolte in maniera positiva, nonostante il trascorrere del tempo e le difficoltà dovute alla conformazione dei luoghi", dice l'avvocato Nicola Giacobbe a nome della famiglia di Francesco Faro. "Rivolgo - aggiunge - quindi un sentito grazie al prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi e al vice prefetto Natalia Ruggeri e a tutti coloro, tra corpi professionali, volontari e amici, che noncuranti della fatica si sono impegnati giorno e notte nelle ricerche".

© Riproduzione riservata