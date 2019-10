Malata di tumore non riesce a sostenere le spese necessarie al trasferimento in Calabria per un trapianto di cellule staminali. A lanciare un appello per una raccolta fondi un collega della donna, Costantino Guzzo, che racconta la vicenda. La donna vanterebbe un credito di 20mila euro dall'ex datore di lavoro ma l'ente è fallito.

Per donare è possibile inviare un bonifico a Maurizio Ferrante. Codice Iban: IT35R0200832974001514586128

