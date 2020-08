Caronia, il video delle disperate ricerche di Gioele: col padre 200 volontari

Partite stamattina le ricerche del piccolo Gioele a Caronia. Il padre dj Daniele Mondello, con un gruppo ristretto di persone, si è inoltrato per una strada sterrata, in prossimità della zona sequestrata dove si concentrano le ricerche degli inquirenti per circa due chilometri, in prossimità del traliccio dove è stata rinvenuta cadavere la moglie.

Stanno battendo la zona il marito visibilmente provato, in direzione opposta, e in simultanea stanno setacciando palmo a palmo le area boschive circa 200 volontari, la maggior parte provenienti da Venetico.

