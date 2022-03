Rometta, il vigile del fuoco si cala dall'elicottero col verricello per salvare un ferito. Il video

I vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti ieri a Santa Domenica, frazione di Rometta, per il salvataggio di una persona ferita in una zona impervia, nei pressi della chiesa del Palostrico. Chiamato il personale VF aerosoccorritore.

Il video mostra il vigile del fuoco mentre si cala tramite verricello in dotazione al velivolo Vf. Il vigile ha recuperato il ferito, imbracandolo in sicurezza su una barella spinale, e affidandolo al personale sanitario d’equipaggio dell’elicottero del 118, pure presente sul posto per il trasporto al Policlinico di Messina. Presenti anche carabinieri e polizia municipale.

