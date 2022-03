A Rometta in centinaia per l'addio a Valeria Grillo, la bambina di 11 anni morta nel sonno

Centinaia di parenti, amici, semplici conoscenti hanno dato l'addio a Valeria Grillo, la bambina di 11 anni di Rometta morta nel sonno nella notte fra il 25 ed il 26 gennaio.

Palloncini liberati in cielo, i genitori piegati dal dolore, una bara bianca al centro della chiesa di Sant’Antonio di Rometta Marea, davanti agli occhi attoniti dei fedeli e di padre Antonino Scibilia che conosceva la piccola Valeria, che in quella stessa chiesa un anno fa aveva fatto la prima comunione.

"Nessuno si sarebbe mai aspettato di essere qui tutti insieme, oggi, per salutare per sempre Valeria Grillo - ha detto il sacerdote davanti alla chiesa gremita -. Lei che fino a qualche giorno fa era qui con noi e, insieme a noi, ha cantato l'amore per Gesù. La sua presenza non sarà mai tanto distante da noi".

Al funerale di Valeria hanno partecipato i suoi compagnetti che hanno lasciato volare in cielo un palloncino bianco con una dedica.

La notizia della morte di Valeria ha colpito tutta la comunità di Rometta. La piccola è stata trovata nel suo letto sabato mattina, quando la mamma è andata a svegliarla non dava più segni di vita. Ai tantissimi attestati di cordoglio, si è unita anche l'amministrazione comunale che ha proclamato il lutto cittadino: "Mi sembra un atto dovuto - ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Rometta, Nicola Merlino - che interpreta il sentire di tutti i miei concittadini e l'univoco sentimento di dolore e di partecipazione".

